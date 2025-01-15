Avrupalı Manisa Basket
AVRUPA'da ülkemizi geçen sezon ilk kez FIBA Europe Cup'ta temsil eden, bu sezon da ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Manisa Basket, H Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra Play-In etabını da geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
AVRUPA'da ülkemizi geçen sezon ilk kez FIBA Europe Cup'ta temsil eden, bu sezon da ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Manisa Basket, H Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra Play-In etabını da geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Play-In'de eşleştiği Alman rakibini Niners Chemnitz'i evindeki ilk maçta son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride girmesine rağmen 14-0'lık seriyle 87-86 yenip avantajı eline geçiren temsilcimiz, deplasmanda da kazanarak seriyi uzatmadı.
Chemnitz'i Almanya'da da Saben Lee'nin 28, Besson'un 18 sayılık performanslarıyla 87-87 mağlup eden Manisa Basket, seriyi 2-0'la geçip son 16 turuna kaldı. Temsilcimiz son 16 etabında J Grubu'nda İspanya'dan son şampiyon Unicaja Malaga ve Litvanya'dan Rytas Vilnius ile eşleşti. Manisa Basket'in son rakibi Play-In'deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibi olacak. Manisa ekibi grup maçlarına 29 Ocak'ta İspanya'da Malaga deplasmanında başlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.