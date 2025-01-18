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        Liseliler, güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirdi; kaymakam tur attı

        MANİSASelendi Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan maksimum hızı 35 kilometre olan ve 90 kilometre menzili olan elektrikli araç geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:05
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        Liseliler, güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirdi; kaymakam tur attı
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        MANİSASelendi Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan maksimum hızı 35 kilometre olan ve 90 kilometre menzili olan elektrikli araç geliştirdi. Tanıtımı yapılan aracı Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, test etti.

        Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğretmenleri Mehmet Nadir Kavruk yönetiminde güneş enerjisiyle şarj edilebilen elektrikli araç geliştirdi. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan araçta, 72 volt 1200 vat elektrik motoru, LiFePO4 aküler, Güneş paneli desteği, katlanabilir gizli hafif yük kasası, hayvan ezilmelerini önleme amaçlı yüksek çözünürlüklü araç altını görüntüleme mevcut. Saatte ortalama 30 kilometre hız yapabilen araçta, GPS modül ile arduino tabanlı araç hızı ölçme sistemi de bulunuyor.

        KAYMAKAM TUR ATTI

        Okul Müdürü Gökhan Gümüş, Öğretmen Mehmet Nadir Kıvrak ve öğrenciler, Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve ilçe protokolünü okul bahçesine davet edip, aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, araca binerek okul bahçesinde tur attı, devamında da Selendi caddelerinde aracı sürerek test etti. Selendililer de araca ilgi gösterdi.

        'ÇEVRE VE DOĞA DOSTU BİR ARAÇ ÜRETTİK'

        Mehmet Nadir Kavruk, "Çevre ve doğa dostu bir araç ürettik. Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladık. Hava kirliliği günümüzde çok fazla. Geliştirdiğimiz araç ile bunu minimum seviyeye getirmek istedik. Daha çok projelerimiz var ve faaliyete geçirmek istiyoruz, bunun için destek bekliyoruz" dedi. Okul Müdürü Gökhan Gümüş, otomobili geliştirirken sanayi esnafından ve vatandaşlardan destek aldıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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