Manisa Basket, Bursa deplasmanında
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, yarın deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, yarın deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 15 maçta 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Manisa ekibi, 7 galibiyeti bulunan 10'uncu basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Manisa Basket, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 mağlup olmuştu.
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