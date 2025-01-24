Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket, Bursa deplasmanında

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, yarın deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket, Bursa deplasmanında
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, yarın deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 15 maçta 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Manisa ekibi, 7 galibiyeti bulunan 10'uncu basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Manisa Basket, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 mağlup olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da iki imza
        Manisa FK'da iki imza
        Turgutlu'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
        Turgutlu'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verild...
        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verild...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne ve kızının cenazesi Manisa'da def...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne ve kızının cenazesi Manisa'da def...
        Manisa FK'da Bulut'tan profesyonel imza
        Manisa FK'da Bulut'tan profesyonel imza
        Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı