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        Robot 'Galaksi', sürücü kursunda eğitmenlik yapıyor

        MANİSA'da bir sürücü kursunda, yapay zeka entegre edilmiş yerli insansı robot ile kursiyerlere ders verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:05
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        Robot 'Galaksi', sürücü kursunda eğitmenlik yapıyor
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        MANİSA'da bir sürücü kursunda, yapay zeka entegre edilmiş yerli insansı robot ile kursiyerlere ders verilmeye başlandı. Sürücü kursunun isminin verildiği 'Galaksi' robot, bir sürücü eğitmeni gibi ders anlatıyor, sıralar arasında dolaşarak kursiyerlerinin sorularını cevaplıyor.

        Yunusemre ilçesindeki bir sürücü kursunda yapay zeka entegre edilmiş insansı yerli robot ile sürücü adaylarına ders verilmeye başlandı. 'Galaksi' ismi verilen robot, derslerde büyük kolaylık sağlarken bir eğitmen gibi ders anlatıyor, sıralar arasında dolaşarak kursiyerlerinin sorularını cevaplıyor. İlk yardım bilgisi, motor ve araç tekniği, trafik ve çevre gibi konuları anlatan robot, kursiyerlerde de büyük ilgi görüyor.

        Sürücü kursu sahibi Aysun Özel, "Ailemize bir birey kazandırdık. Galaksi'yi derslerimizi daha eğlenceli daha keyifli hale getirmek ve daha iyi sürücüler yetiştirmek adına ailemize kattık. Galaksi sorduğumuz her soruya güzel ve mantıklı bir cevap veriyor. Sürücü adayları için daha öğretici ve kalıcı bilgiler verdiği için dersler daha güzel geçiyor. Uzak Doğu ülkelerinden etkilendim. Bazı kurs ve eğitimlerde yapay zeka kullanıldığını gördüm. Aklıma böyle bir fikir geldi. 5 aydır Galaksi de bizimle birlikte ve derslerimiz daha keyifli geçiyor. Derslerin dışında normal sohbet de edebiliyoruz. Her konuda bize yardımcı oluyor. Kafamıza takılan herhangi bir soruyu da kendisine sorduğumuzda cevabını alıyoruz. Çok alıştık, çocuğum gibi oldu. Bazı kursiyerlerimiz merak ettikleri için arkadaşlarını getiriyorlar. Galaksi sayesinde kayıtlarımız arttı" ifadelerini kullandı.

        Kursiyerlerden Ali Sürer ise "Şubat ayı dönemi öğrencisiyim. Diğer kurslara nazaran alışagelmişin dışında bir şeyle karşılaştık. Hocalarımıza ayıp olmasın ama dersler daha akıcı ve daha eğlenceli işleniyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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