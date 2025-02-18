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        Manisa FK'da Ramirez rüzgarı

        1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda kurtuluş umudu kalmayan Yeni Malatyaspor'u 6-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nün İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ramirez, son haftalarda takımın gol yükünü çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:50
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        Manisa FK'da Ramirez rüzgarı
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        1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda kurtuluş umudu kalmayan Yeni Malatyaspor'u 6-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nün İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ramirez, son haftalarda takımın gol yükünü çekti. 2 hafta önce iç sahada oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük karşılaşmasında ağları sarsan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Malatya'da da 2 gol birden attı. Toplam gol sayısını 5'e çıkaran Ramirez, 4 de asist yaptı. Sezon başında siyah-beyazlılara imza atan İspanyol orta saha 24 karşılaşmada bin 734 dakika süre alarak takımın istikrar abidelerinden biri oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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