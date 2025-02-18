Manisa'da terör operasyonu; 2 tutuklama
MANİSA'daPKK/YPG-PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
MANİSA'daPKK/YPG-PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü PKK/YPG-PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.M.A. ve H.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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