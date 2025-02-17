AK Parti Manisa İl Başkanı Turgut'tan 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisalıları 23 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

Turgut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, il ve ilçe kongrelerini birlik ve beraberlik içinde tamamlandığını belirterek, artık 8. Büyük Olağan Kongresi için gün saydıklarını söyledi.

Manisa'da eski ya da yeni üye ayrımı yapmadan "AK Parti davasına" hizmet edecek güçlü bir ekip kurduklarını dile getiren Turgut, "Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Ayrıca Manisalı hemşerilerimizi AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet ediyoruz. Geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya, istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.