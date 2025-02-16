Alaşehir'de bağda kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama

MANİSA’nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm bağında kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama meydana geldi. Yoğun gaz ve su çıkışının gözlendiği kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alınarak, uzman ekip çağrıldı.

Alaşehir’e bağlı Toygar Mahallesi’nde Seyfettin Alkın’a ait kullanılmayan yaklaşık 70 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda, dün saat 23.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın ardından kuyudan gaz ile birlikte su fışkırmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede önlem alırken, uzman ekip çağrıldı. Mahalleye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki kuyudan halen gaz ve su fışkırmaya devam ettiği bildirildi.

Kuyudan çıkan çamurlu su, çevredeki üzüm bağlarına yayıldı. Mahalleli, önce bir patlama olduğunu ve ilk anda büyük korku yaşadıklarını belirterek, bağ içindeki artezyen kuyusundan gaz ve su fışkırdığını görür görmez jandarmaya haber verdiklerini ifade etti.