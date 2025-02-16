Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de bağda kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm bağında kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de bağda kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama
        ABONE OL

        MANİSA’nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm bağında kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama meydana geldi. Yoğun gaz ve su çıkışının gözlendiği kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alınarak, uzman ekip çağrıldı.

        Alaşehir’e bağlı Toygar Mahallesi’nde Seyfettin Alkın’a ait kullanılmayan yaklaşık 70 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda, dün saat 23.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın ardından kuyudan gaz ile birlikte su fışkırmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede önlem alırken, uzman ekip çağrıldı. Mahalleye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki kuyudan halen gaz ve su fışkırmaya devam ettiği bildirildi.

        Kuyudan çıkan çamurlu su, çevredeki üzüm bağlarına yayıldı. Mahalleli, önce bir patlama olduğunu ve ilk anda büyük korku yaşadıklarını belirterek, bağ içindeki artezyen kuyusundan gaz ve su fışkırdığını görür görmez jandarmaya haber verdiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi
        Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi
        Özgür Özel: Kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar
        Özgür Özel: Kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi açılışında günd...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi açılışında günd...
        Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
        Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
        Manisa FK nefes aldı
        Manisa FK nefes aldı
        Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü
        Manisa'da otomobil, park halindeki tankere çarptı: 2 ölü