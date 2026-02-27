Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da evde sera kurarak kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da evde sera kurarak kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları değerlendirilen T.İ. ve S.T'nin kullandığı adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki incelemede, kenevir yetiştirilmesi amacıyla evin bir bölümüne aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri kurularak sera düzeneği oluşturulduğu tespit edildi.

        Evde yapılan aramada 1 kilo 506 gram kubar esrar, 50 gram skunk, 93 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

        Operasyonda sera ekipmanlarına da el konuldu.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
        Adam 7. kattan atladı! Polis kadının cesedini buldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay

        Benzer Haberler

        Manisa'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın söndürüldü
        İşçi konteynerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        İşçi konteynerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        İl Müdürü Uğurelli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
        İl Müdürü Uğurelli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
        Manisa'da sahipsiz ve hurda araçlar kaldırılıyor
        Manisa'da sahipsiz ve hurda araçlar kaldırılıyor
        Ferdi Zeyrek davasında sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yas...
        Ferdi Zeyrek davasında sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yas...
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edil...
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edil...