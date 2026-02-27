Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:46
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, müşteki Nurcan Zeyrek ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanık olarak dinlenilen site yöneticisi A.A, olay günü bayram namazına giderken Zeyrek'in havuzundan su aktığını fark ettiğini anlattı.

        Site görevlisi A.S. ile çevreyi kontrol ettiklerini belirten A.A, havuzun makine odasının tabanında yaklaşık bir karış yüksekliğinde su gördüklerini, tahliye borusunun çalışmadığını düşündüklerini, elektrik şalterinin de kapalı konumda olduğunu görünce müdahale etmeden odadan çıktıklarını ifade etti.

        Site sakini M.E. ise kendi villasında da zaman zaman elektrik sorunları yaşandığını aktardı.

        Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları, olayda kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesinden beklenen, havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ile yapı denetim süreçleri hakkındaki ek bilirkişi raporunun henüz sunulmadığını bildirdi.

        Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S, Y.Ö, H.A, M.E, R.A, H.Ş, M.Ç. ve M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

