Manisa'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki inşaat alanında, işçilerin konakladığı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şantiyede konaklayan yaklaşık 240 işçi hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

