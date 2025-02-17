Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in yargılanmasına devam edildi

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve bu süreçte görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ikinci duruşmasında, aralarında Dönmez'in de bulunduğu tutuksuz yargılanan 8 müşteki sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada müşteki sanıklardan darbedilen M.U'nun avukatı Ömer Telçeken, müvekkilinin darbedildikten sonra hastanede çekilmiş fotoğraflarını mahkeme heyetine sundu.

Söz konusu darp izlerinin iddianamede bahsedilen ancak sonra deliller arasında bulunamayan bir sopadan kaynakladığını belirten Telçeken, söz konusu darp izlerinin ve kemik kırıklarının sopa harici başka bir cisimle oluşturulamayacağını savunarak sopanın bulunmasını talep etti.

Telçeken, belediyedeki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunamamasıyla ilgili de kameralardan sorumlu belediye personeli Ö.A'nın belediyeye geldikten sonra kameraların kapatıldığına dair bilgilerin iddianamede yer aldığını, Ö.A'nın emniyet ve savcılık ifadelerinde kameraların kapatılması ve kayıtların bulunmamasıyla ilgili çelişkili beyanlarının bulunduğunu belirtti.

Avukat Telçeken, Ö.A'nın cep telefonunun olay tarihi ve saatindeki HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

Ayrıca Dönmez'in makam odasında darp sonucu kan izleri oluşan halının, olay akşamı belediye personelince taşınarak odadan çıkarıldığını ve delillerin karartıldığını iddia eden Telçeken, söz konusu halıların makam odasından çıkarılmasıyla ilgili iki tanık bulunduğunu, bu kişilerin mahkemede dinlenilmesini talep etti.

Görevinden uzaklaştırılan Hikmet Dönmez de İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görevden uzaklaştırma kararına karşı Manisa İdare Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

İdare Mahkemesinin bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve kısa sürede görevine dönmesini umut ettiğini aktaran Dönmez, hakkında yurt dışı çıkmasına yönelik uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Hikmet Dönmez'in avukatlarından Ufuk Mansuroğlu ise müşteki sanık tarafının avukatlarının taleplerinin mahkeme sürecini uzatmaya yönelik olduğunu savunarak, bu nedenle taleplerin mahkeme heyetince reddedilmesini talep etti.

Söz konusu darp raporunun Kütahya Adli Tıp Kurumunca hazırlandığını ifade eden Mansuroğlu, raporun hazırlanmasıyla ilgili daha geniş bir kadroyla çalıştığı için daha kısa sürede raporu hazırlayabilecek İzmir Adli Tıp Kurumunun görevlendirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti Dönmez'in avukatlarının İzmir Adli Tıp Kurumunun görevlendirilmesi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla ilgili talebinin reddine, makam odasındaki halıların belediyeden çıkarılmasıyla ilgili iki tanığın dinlenilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

- Olay

Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuştu.

Soruşturma kapsamında Kula Belediye Başkanı Dönmez ile belediye personeli M.O.A. ile R.G. tutuklanmıştı. Bu süreçte geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Başkan Dönmez, 29 Temmuz'da, M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Dönmez'in yerine Kula Belediye Meclisi'nde 8 Temmuz'da yapılan seçimde meclis üyesi Semra Gündüz başkan vekili seçilmişti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Belediye Başkanı Dönmez hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, basit tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza istenmişti.

Soruşturmayı yürüten savcı ayrıca belediye personeli E.E. ve K.D, belediye meclis üyeleri K.Ç.B, M.Ç. ile Ş.O, Dönmez'in şoförü M.O.A ve koruması R.G. hakkında da çeşitli suçlardan ceza istemişti.