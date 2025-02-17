Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in yargılanmasına devam edildi

        Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve bu süreçte görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Dönmez'in yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL

        Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve bu süreçte görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ikinci duruşmasında, aralarında Dönmez'in de bulunduğu tutuksuz yargılanan 8 müşteki sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada müşteki sanıklardan darbedilen M.U'nun avukatı Ömer Telçeken, müvekkilinin darbedildikten sonra hastanede çekilmiş fotoğraflarını mahkeme heyetine sundu.

        Söz konusu darp izlerinin iddianamede bahsedilen ancak sonra deliller arasında bulunamayan bir sopadan kaynakladığını belirten Telçeken, söz konusu darp izlerinin ve kemik kırıklarının sopa harici başka bir cisimle oluşturulamayacağını savunarak sopanın bulunmasını talep etti.

        Telçeken, belediyedeki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunamamasıyla ilgili de kameralardan sorumlu belediye personeli Ö.A'nın belediyeye geldikten sonra kameraların kapatıldığına dair bilgilerin iddianamede yer aldığını, Ö.A'nın emniyet ve savcılık ifadelerinde kameraların kapatılması ve kayıtların bulunmamasıyla ilgili çelişkili beyanlarının bulunduğunu belirtti.

        Avukat Telçeken, Ö.A'nın cep telefonunun olay tarihi ve saatindeki HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

        Ayrıca Dönmez'in makam odasında darp sonucu kan izleri oluşan halının, olay akşamı belediye personelince taşınarak odadan çıkarıldığını ve delillerin karartıldığını iddia eden Telçeken, söz konusu halıların makam odasından çıkarılmasıyla ilgili iki tanık bulunduğunu, bu kişilerin mahkemede dinlenilmesini talep etti.

        Görevinden uzaklaştırılan Hikmet Dönmez de İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görevden uzaklaştırma kararına karşı Manisa İdare Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

        İdare Mahkemesinin bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve kısa sürede görevine dönmesini umut ettiğini aktaran Dönmez, hakkında yurt dışı çıkmasına yönelik uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

        Hikmet Dönmez'in avukatlarından Ufuk Mansuroğlu ise müşteki sanık tarafının avukatlarının taleplerinin mahkeme sürecini uzatmaya yönelik olduğunu savunarak, bu nedenle taleplerin mahkeme heyetince reddedilmesini talep etti.

        Söz konusu darp raporunun Kütahya Adli Tıp Kurumunca hazırlandığını ifade eden Mansuroğlu, raporun hazırlanmasıyla ilgili daha geniş bir kadroyla çalıştığı için daha kısa sürede raporu hazırlayabilecek İzmir Adli Tıp Kurumunun görevlendirilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti Dönmez'in avukatlarının İzmir Adli Tıp Kurumunun görevlendirilmesi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla ilgili talebinin reddine, makam odasındaki halıların belediyeden çıkarılmasıyla ilgili iki tanığın dinlenilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

        - Olay

        Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuştu.

        Soruşturma kapsamında Kula Belediye Başkanı Dönmez ile belediye personeli M.O.A. ile R.G. tutuklanmıştı. Bu süreçte geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Başkan Dönmez, 29 Temmuz'da, M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

        Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Dönmez'in yerine Kula Belediye Meclisi'nde 8 Temmuz'da yapılan seçimde meclis üyesi Semra Gündüz başkan vekili seçilmişti.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Belediye Başkanı Dönmez hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, basit tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza istenmişti.

        Soruşturmayı yürüten savcı ayrıca belediye personeli E.E. ve K.D, belediye meclis üyeleri K.Ç.B, M.Ç. ile Ş.O, Dönmez'in şoförü M.O.A ve koruması R.G. hakkında da çeşitli suçlardan ceza istemişti.

        Aynı iddianamede, makam odasında darbedilen müşteki sanıklar M.U. ile H.D. hakkında da "basit yaralama, tehdit, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret" suçlarından ceza istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de bağda kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama
        Alaşehir'de bağda kullanılmayan artezyen kuyusunda patlama
        Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi
        Manisa'da kullanılmayan su kuyusunda patlama meydana geldi
        Özgür Özel: Kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar
        Özgür Özel: Kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi açılışında günd...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Jeopark Ziyaretçi Merkezi açılışında günd...
        Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
        Somaspor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
        Manisa FK nefes aldı
        Manisa FK nefes aldı