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        Manisa FK evinde kayıplarda

        1'İNCİLig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, evinde kabus görmeye devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:45
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        Manisa FK evinde kayıplarda
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        1'İNCİLig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, evinde kabus görmeye devam etti. Son olarak dün Boluspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar iç sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. En son Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa FK takımı, ardından 5 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi.

        Bu periyotta Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Manisa ekibi, Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor ve Boluspor'a ise 2-0 yenildi. Aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına çok yaklaşan Manisa FK son haftalardaki galibiyetlerini deplasmanlarda aldı. Manisa FK, 9 maçlık periyotta dış sahada Bandırmaspor'u 3-2, Sakaryaspor'u 2-1, Yeni Malatyaspor'u da 6-0 yendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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