Manisa FK evinde kayıplarda

1'İNCİLig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, evinde kabus görmeye devam etti. Son olarak dün Boluspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar iç sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. En son Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa FK takımı, ardından 5 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi.

Bu periyotta Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Manisa ekibi, Ümraniyespor'a 3-0, İstanbulspor'a 1-0, Kocaelispor ve Boluspor'a ise 2-0 yenildi. Aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına çok yaklaşan Manisa FK son haftalardaki galibiyetlerini deplasmanlarda aldı. Manisa FK, 9 maçlık periyotta dış sahada Bandırmaspor'u 3-2, Sakaryaspor'u 2-1, Yeni Malatyaspor'u da 6-0 yendi.