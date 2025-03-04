Manisa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüslerin çarpışması ve araçların savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Mevlüt Çapar yönetimindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, Hüsnü Özsüpürgeci'nin kullandığı 45 J 1143 plakalı minibüsle kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, 2 şoför ve 17 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 19 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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