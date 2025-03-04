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        Manisa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

        MANİSA'da fabrikaya işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:35
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        Manisa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı
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        MANİSA'da fabrikaya işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 19 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Mevlüt Çapar yönetimindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, Hüsnü Özsüpürgeci'nin kullandığı 45 J 1143 plakalı minibüsle kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, 2 şoför ve 17 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 19 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüslerin çarpışması ve araçların savrulduğu anlar yer alıyor.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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