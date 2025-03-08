Özel: Trump'ın Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, orayı sömürmek istediğini görüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Filistin’de Filistin topraklarını Trump’ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerine uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı. İftar sonrası çıktığı kürsüden Manisalı vatandaşları selamlayan Özel, “Dünya çok kötü dönemlerden geçiyor. Ukrayna’da savaş var. Filistin’de savaş var. Suriye’de savaş var. Şu anda birkaç gündür Suriye’de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişe ile izliyoruz. Tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin’de Filistin topraklarını Trump’ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerine uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye; İsrail’in devlet terörüne, Trump’ın Ortadoğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit’in dostluğundan beri, Deniz Gezmiş’in Filistin davasına sahip çıkmasından beri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye solu, Filistin davasının yanında, Filistinlilerin arkasındadır. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu sofrayı onurlandıran, hangi partiye oy verirse versin Manisa’da oturan, Manisa’da emek veren, mücadele veren bütün hemşerilerimi saygı ile selamlıyorum” diye konuştu.