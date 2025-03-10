Manisa Basket - Anadolu Efes: 72-83

BASKETBOL Süper Ligi’nin 20’nci haftasında Manisa Basket evinde zirve yarışındaki Anadolu Efes’e mağlup oldu: 72-83. Muradiye Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 14-23, ilk devresi 33-38, üçüncü periyodu 54-63 bitti. Maçı baştan sona önde götüren Anadolu Efes, 20 haftada 15 galibiyete ulaştı. Üst üste 2 galibiyetten sonra evinde güçlü rakibine yenilen Manisa Basket, 6 galibiyetle alt sıralarda kaldı. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 22 sayıyla Fabian White Jr oldu.

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