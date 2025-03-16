Manisa'da 1 hektar orman yandı
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.