Somaspor deplasmanda oynayacak

2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek. Erbaa Yeni Elçe Stadı'nda Mikail Cihangir'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor 36 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Erbaaspor ise 44 puanla 9'uncu durumda.

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