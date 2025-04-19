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        Somaspor deplasmanda oynayacak

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:19
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        Somaspor deplasmanda oynayacak
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek. Erbaa Yeni Elçe Stadı'nda Mikail Cihangir'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor 36 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Erbaaspor ise 44 puanla 9'uncu durumda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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