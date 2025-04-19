Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Polat ParlakMANİSA BASKET: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet 5, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 12, Mustafa, Yunus 9KARŞIYAKA: Mehmet Efe 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin 22, Eylem, Ozan 2, Thomas Akyazılı 4, Hollins, Yalın, Mert 131'İNCİ PERİYOT: 35-18DEVRE: 61-333'ÜNCÜ PERİYOT: 77-47BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, Karşıyaka'yı ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:03 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

        MANİSA BASKET: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet 5, Leon Apaydın, Cengizhan, White Jr 12, Mustafa, Yunus 9

        KARŞIYAKA: Mehmet Efe 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin 22, Eylem, Ozan 2, Thomas Akyazılı 4, Hollins, Yalın, Mert 13

        1’İNCİ PERİYOT: 35-18

        DEVRE: 61-33

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 77-47

        BASKETBOL Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, Karşıyaka’yı ağırladı. Muradiye Spor Salonu’nda karşılaşma 100-79 ev sahibi Manisa Basket'in üstünlüğüyle sona erdi. Manisa temsilcisi baştan sona farklı önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 35-18, ilk yarısını 61-33, üçüncü periyodunu 77-47 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip maçı 100-79 kazandı. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 31 sayıyla oynayan Besson oldu. Bu skorla Manisa ekibi galibiyet sayısını 8’e çıkartarak son 4 haftaya umutlu girdi. Karşıyaka ise 10 galibiyette kalarak kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını tepti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Sokak ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Sokakta ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Sokakta ortasında eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı
        Manisa'da karısını öldürüp polise saldıran zanlı etkisiz hale getirildi
        Manisa'da karısını öldürüp polise saldıran zanlı etkisiz hale getirildi
        Somaspor deplasmanda oynayacak
        Somaspor deplasmanda oynayacak
        Manisa FK'dan hayati galibiyet
        Manisa FK'dan hayati galibiyet
        Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından