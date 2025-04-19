Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79

BASKETBOL Süper Ligi'nin 26’ncı haftasında düşme hattındaki Manisa Basket, Karşıyaka’yı ağırladı. Muradiye Spor Salonu’nda karşılaşma 100-79 ev sahibi Manisa Basket'in üstünlüğüyle sona erdi. Manisa temsilcisi baştan sona farklı önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 35-18, ilk yarısını 61-33, üçüncü periyodunu 77-47 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip maçı 100-79 kazandı. Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 31 sayıyla oynayan Besson oldu. Bu skorla Manisa ekibi galibiyet sayısını 8’e çıkartarak son 4 haftaya umutlu girdi. Karşıyaka ise 10 galibiyette kalarak kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını tepti.

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