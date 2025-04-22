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        Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' olarak bilinen suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 22:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:15
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        Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' olarak bilinen suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' olarak bilinen suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere 133 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firar olduğu öğrenildi.

        Operasyon kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerindeki 12 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, 2 sayfa alacak verecek ile ilgili yazılı belge, 26 gram uyuşturucu, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ile ele geçirilen materyaller jandarma komutanlığına götürüldü.

        150 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

        Öte yandan, iki suç örgütünün Alaşehir ilçesi ve çevre ilçelerde çiftçilik ile uğraşıp maddi açıdan zor duruma düşen kişilere senet imzalatarak üzüm ve zeytin hasatı sonrasında almak şartı ile borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurları ve ailelerini tehdit ederek tekrardan senet imzalattırıp borçlarını artırarak tefecilik yöntemi para aldıkları tespit edildi. Suç örgütlerinin 55 mağdurdan 150 milyon lira kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iki suç örgütüne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarından operasyon düzenlendiği bildirildi.

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