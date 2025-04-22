Manisa'da 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' olarak bilinen suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, 'Çakallar' ve 'Tokuçlar' olarak bilinen suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere 133 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firar olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl ve Akhisar ilçelerindeki 12 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda 3 milyon 622 bin 150 TL değerinde 30 senet, 124 boş senet, 560 bin TL değerinde 2 çek, 6 ajanda, 25 araç satış sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 11 tapu, 3 ihbarname, 2 sayfa alacak verecek ile ilgili yazılı belge, 26 gram uyuşturucu, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu ve 4 harici bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ile ele geçirilen materyaller jandarma komutanlığına götürüldü.