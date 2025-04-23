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        Manisa'da çiftçileri 10 milyon lira zarara uğratan tefecilere operasyon: 1 tutuklama

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde borç para verdikleri çiftçilere senet imzalatarak tefecilik yapan ve bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:20
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        Manisa'da çiftçileri 10 milyon lira zarara uğratan tefecilere operasyon: 1 tutuklama
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde borç para verdikleri çiftçilere senet imzalatarak tefecilik yapan ve bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığını ilçede çeşitli yollarla tefecilik faaliyeti yürüten suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, S.T. (55), H.T. (23), H.Ç. (61) ve M.T. (39) hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli çalışarak önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda toplamda 1 milyon 939 bin 550 TL değerinde 27 senet, 55 boş senet, 10 ajanda, 9 araç satış sözleşmesi, 1 arsa satış sözleşmesi, 2 araç ruhsatı, 18 tapu, 2 alacak-verecek belgesi, 1 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 3 cep telefonu ve 5 dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ve ele geçirilen materyaller jandarma komutanlığına götürüldü.

        10 MİLYON TÜRK LİRASI HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİĞİ İDDİASI

        Örgüt lideri olduğu değerlendirilen S.T. ve beraberindeki H.T. , H.Ç. ve M.T.'nin Alaşehir ve çevre ilçelerinde çiftçilere senet imzalatarak üzüm ve zeytin hasatı sonrasında almak şartı ile borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurlara senet imzalattırdığı, tefecilik yaparak 12 kişiyi mağdur ettikleri ve bugüne kadar 10 milyon Türk lirası haksız kazanç eldde ettikleri idda edildi.

        Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.T. tutuklanırken, H.T., H.Ç., ve M.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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