Manisa Basket pes etmedi
BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Galatasaray'ı 94-75 yenen Manisa Basket bitime 2 hafta kala ligde kalma yarışına tutundu.
BASKETBOL Süper Ligi’nde evinde Galatasaray'ı 94-75 yenen Manisa Basket bitime 2 hafta kala ligde kalma yarışına tutundu. En yakın rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'in erteleme maçında lider Fenerbahçe'nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdiği haftada hata yapmayan Manisa ekibi toplamda 9 galibiyete ulaşarak alt sıralardaki Karşıyaka ve Darüşşafaka'nın takılmasını beklemeye başladı. Manisa ekibinin Litvanyalı çalıştırıcısı Kazys Maksvytis, zor durumda olmalarına rağmen halen kontrolün ellerinde olduğunu, sahada oyuncularının çok iyi bir mücadele ve karakter gösterdiğini söyledi.
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