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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi öldü

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı sepetli motosikletteki Davut Eroğlu (62) ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Akdağ (61) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:55
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi öldü
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı sepetli motosikletteki Davut Eroğlu (62) ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) hayatını kaybetti, diğer sürücü Mehmet Akdağ (61) yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Alaşehir-Kula kara yolu Baklacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula yönüne giden Mehmet Akdağ'ın kullandığı 45 KA 6016 plakalı otomobil, 2 çocuk babası Davut Eroğlu yönetimindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Davut Eroğlu ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Eroğlu ve eşi Ayşe Eroğlu, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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