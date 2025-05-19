Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kula'da Galatasaray coşkusu

        SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:15 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kula'da Galatasaray coşkusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig’de 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yurt genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayserispor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından ilçede adeta bayram havası estirdi.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada elde edilen galibiyetle 25'nci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın başarısı, Kula’daki taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte çok sayıda taraftar, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda bir araya geldi.

        Ellerinde bayraklar ve meşalelerle meydanı dolduran Galatasaraylılar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar yaptı. Konvoy oluşturan taraftarlar önce araçlarla şehir turu attı, ardından ise meydanda toplanarak sevinç gösterilerine devam etti.

        Kula sokaklarını sarı-kırmızı renklere boyayan taraftarlar, 25'nci şampiyonluğu gece geç saatlere kadar süren etkinliklerle kutladı. Emniyet ekipleri, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni

        Benzer Haberler

        Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
        Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89
        Manisa Basket - Yalovaspor: 107-89
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bakan Ersoy: Müzelerimizdeki eserlere DNA kodlu mührümüzü yerleştiriyoruz
        Bakan Ersoy: Müzelerimizdeki eserlere DNA kodlu mührümüzü yerleştiriyoruz
        Sardes Antik Kenti'nde ilk kez gece müzeciliği deneyimi
        Sardes Antik Kenti'nde ilk kez gece müzeciliği deneyimi
        Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği deneyimi başlıyor
        Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği deneyimi başlıyor