Durdurulan otomobilde 479 sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı

MANİSA'nın Kula ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 479 sentetik hap ele geçildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve içindeki 5 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Aramada 479 sentetik hap ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 düzenek ele geçildi. M.D. S.K., M.S.G., M.E. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde de aynı gece yapılan aramada; kurusıkı 1 tabanca, 4 mermi ve uyuşturucu satışına yönelik deliller ele geçirildi. Şüphelilerden M.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, diğer 4'ü serbest bırakıldı.