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        Durdurulan otomobilde 479 sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 479 sentetik hap ele geçildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:45
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        Durdurulan otomobilde 479 sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 479 sentetik hap ele geçildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve içindeki 5 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Aramada 479 sentetik hap ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 düzenek ele geçildi. M.D. S.K., M.S.G., M.E. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde de aynı gece yapılan aramada; kurusıkı 1 tabanca, 4 mermi ve uyuşturucu satışına yönelik deliller ele geçirildi. Şüphelilerden M.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, diğer 4'ü serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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