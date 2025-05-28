Durdurulan otomobilde 479 sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı
MANİSA'nın Kula ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 479 sentetik hap ele geçildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'nın Kula ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 479 sentetik hap ele geçildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve içindeki 5 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Aramada 479 sentetik hap ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 düzenek ele geçildi. M.D. S.K., M.S.G., M.E. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde de aynı gece yapılan aramada; kurusıkı 1 tabanca, 4 mermi ve uyuşturucu satışına yönelik deliller ele geçirildi. Şüphelilerden M.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, diğer 4'ü serbest bırakıldı.
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