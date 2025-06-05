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        Dananın saldırısına uğrayan iş insanı, 3 gün sonra öldü

        MANİSA'da sattığı dananın saldırısına uğrayan ve boynuz darbeleriyle yaralanan iş insanı İbrahim Külahlı (46), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:22 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:25
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        Dananın saldırısına uğrayan iş insanı, 3 gün sonra öldü
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        MANİSA'da sattığı dananın saldırısına uğrayan ve boynuz darbeleriyle yaralanan iş insanı İbrahim Külahlı (46), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, 2 Haziran'da Şehzadeler ilçesindeki bir büyükbaş hayvan işleme tesisinde meydana geldi. Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve restoran işletmecisi İbrahim Külahlı, Kurban Bayramı dolayısıyla çiftliğindeki danalardan birini sattı. Müşterisinin talebi üzerine sattığı dananın fotoğrafını çekmek isteyen Külahlı, hayvanın saldırısına uğradı. Külahlı, dananın boynuz darbeleriyle bacak, göğüs kafesi ve dalağından yaralandı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Külahlı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Külahlı, burada entübe edildi.

        İbrahim Külahlı, burada doktorların müdahalesine karşın bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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