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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı, hastaneye kaldırıldı (1)

        MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, site havuzundaki arıza ile ilgilenirken elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 00:50 Güncelleme: 07.06.2025 - 00:55
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı, hastaneye kaldırıldı (1)
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        MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, site havuzundaki arıza ile ilgilenirken elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 23.45 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitede yer alan havuzun makine dairesindeki arıza ile ilgilenirken elektrik çarptı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Başkan Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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