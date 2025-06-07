Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i elektrik çarptı, hastaneye kaldırıldı (1)

Olay, saat 23.45 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitede yer alan havuzun makine dairesindeki arıza ile ilgilenirken elektrik çarptı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Başkan Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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