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        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi (2)

        ŞÜPHELİLERSERBESTManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan vesavcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yalçın Öztaş ile sitedeki bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet Severcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:52
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        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi (2)
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        ŞÜPHELİLERSERBEST

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan ve

        savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yalçın Öztaş ile sitedeki bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet Severcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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