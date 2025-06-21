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        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınav sabahı yalnız bırakmadı

        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'i sınava gireceği okula bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:25
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        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i sınav sabahı yalnız bırakmadı
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        CHPGenel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'i sınava gireceği okula bıraktı.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için Manisa'ya geldi. Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti. Özel, okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral verdi. Sınavın ardından okul önünde bekleyen velilerle de bir araya gelen Özel, öğrencilere başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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