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        Manisa'da orman yangını (2)

        EKİPLERİNSAYISI ARTIRILDIManisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:25
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        EKİPLERİNSAYISI ARTIRILDI

        Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlere 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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