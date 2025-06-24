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        Semaver yakarken ormanı da yakan kadına ev hapsi cezası verildi

        MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:30
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        Semaver yakarken ormanı da yakan kadına ev hapsi cezası verildi
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        MANİSA’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Neriman A.’ya sevk edildiği adliyede ev hapsi cezası verildi.

        Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Soma ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. İhbar üzerine Soma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili Neriman A. isimli kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, suçunu itiraf etti. Bugün adliyeye sevk edilen Neriman A.’ya ev hapsi cezası verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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