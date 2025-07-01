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        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (4)

        'YOĞUNBİR MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR'Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangınına yönelik yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:10
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        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (4)
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        'YOĞUNBİR MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR'

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangınına yönelik yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangının yayılma riskine karşı alınan önlemleri ve söndürme çalışmalarını alanda yetkililerle değerlendiren Özkan, "İlimizde devam eden orman yangınlarını söndürmek için yoğun bir mücadele yürütülüyor. Tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde sahadayız. İlimizde devam etmekte olan Akhisar, Ahmetli, Kula ve son olarak bugün başlayan Saruhanlı orman yangınlarının kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği önceliğimizdir" diye konuştu.

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

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