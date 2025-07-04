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        Manisa Basket'te Songaila gitti

        BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayıp kulübün devriyle ilgili süreci de belirsiz olan Manisa Basket'te Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:55
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        Manisa Basket'te Songaila gitti
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayıp kulübün devriyle ilgili süreci de belirsiz olan Manisa Basket'te Yardımcı Antrenör Darius Songaila ile yollar ayrıldı. Kulüpten, "Antrenörümüz Darius Songaila ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Oyunculuk kariyerinde NBA'de 2003-2011 yılları arasında 5 farklı takımda forma giyen, ülkemizde Galatasaray'da da oynayan 47 yaşındaki Litvanyalı Songaila, Manisa ekibinde geçen sezon ortasında hemşerisi antrenör Kazys Maksvytis'in yardımcısı olarak göreve gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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