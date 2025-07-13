Küpyar'ın kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Küpyar bölgesinde yer alan ve peribacalarını da andıran kaya oluşumları, görenleri hayran bırakıyor. Yüz binlerce yıl süren jeolojik süreçlerin izlerini taşıyan hem bilimsel hem de turizm açısından büyük potansiyel taşıyan doğal yapılar keşfedilmeyi bekliyor.

Turgutlu ilçesine bağlı Küpyar bölgesi, sıra dışı kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Gediz Çöküntü Havzası'nın batı ucunda yer alan bölge, Neojen dönemine ait tortul katmanlar üzerinde bulunuyor. Alt ve Orta Miyosen dönemlerinden başlayarak Pliyosen ile buzul çağı arasındaki döneme kadar oluşan bu katmanlar, zaman içinde rüzgar, su ve sıcaklık farklarının etkisiyle aşınarak bugünkü görünümünü aldı. Yumuşak yapılı tortul kayaçların, yarı kurak iklim koşullarında oyularak şekillenmesiyle oluşan bu doğal yapılar, yer kabuğundaki hareketlerin izlerini de barındırıyor. Fay hatlarının etkisiyle şekillenen arazi yapısı, bölgenin bilimsel açıdan da önemli olduğunu ortaya koyuyor. Peribacalarını andıran yapısıyla da dikkat çeken kaya oluşumları hem jeolojik bir miras hem de turizm potansiyeli açısından keşfedilmeyi bekliyor.