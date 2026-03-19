AK Parti Manisa İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Manisa İl Başkanlığında bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



İl binasında düzenlenen programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İslam aleminde kan, gözyaşı ve feryadın yaşandığı bir dönemde ramazan ayına kavuşmanın hüznü ve sevincini bir arada yaşadıklarını söyledi.



Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmelere değinen Baybatur, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde ülkeye hizmet etmek için saha olduklarını dile getiren Baybatur, "Terörsüz Türkiye süreciyle bu yaşananların önüne geçmek için tedbir alma dirayetini gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." dedi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da teşkilatın ramazan ayı boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

