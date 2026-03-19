Manisa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki 45 BAP 378, Ö.G. idaresindeki 45 ARB 278, B.A. yönetimindeki 06 BPV 148 ve A.E. yönetimindeki 45 ASS 196 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Ö.G, B.A, A.E. ile araçlarda bulunan S.G, M.Y, H.E. ve E.G. yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

