İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde bayram hareketliliği yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik hareketliliği arttı. İzmir istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-300 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluştu. Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Güzergahı kullanan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.