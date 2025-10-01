Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yeşim'in ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Delil karartma iddiası (2)

        'DELİLEMÜDAHALE GÖZ ARDI EDİLEMEZ'Akbaş ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici, Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 polis memuru hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan kamu davası açıldığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:10
        Yeşim'in ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Delil karartma iddiası (2)
        'DELİLEMÜDAHALE GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

        Akbaş ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici, Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 polis memuru hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan kamu davası açıldığını belirtti. Bilici, hazırlanan iddianamenin olay yerinde yapılan usulsüz müdahaleleri somut delillerle ortaya koyduğunu ifade ederek, "Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri incelemesi yapılmadan önce silahın bezle sarılarak ekip aracına konulduğu, sonradan tekrar olay yerine bırakıldığı, olay yerinde kolonya dolaştırıldığı gibi eylemleri kamera görüntüleri ve tutanaklarla tespit etmiş; bu eylemlerin parmak izi gibi kritik delillerin kaybına yol açtığı kanaatine varmıştır. Şüpheli polislerin ifadelerinde çelişkiler bulunması ve bu beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıkça iddianamede yer almaktadır" diye konuştu.

        Bilici, söz konusu eylemlerin sıradan bir prosedür hatası değil, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyen ciddi delil karartma iddiaları olduğuna dikkat çekerek, ana dosyada verilen beraat kararının, bu müdahaleler nedeniyle sağlıklı şekilde verilip verilmediğinin tartışmalı hale geldiğini vurguladı. Bilici, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kadar açık şekilde delile müdahale edilmişse, kanaatimizce gerçeğin üstü örtülmüş demektir. Olay yeri henüz incelenmeden suç aletinin yerinin değiştirilmesi, bir beze sarılıp ekip aracına konulması ve sonra tekrar yerine bırakılması, olay yerinde kolonya dolaştırılması, bunların her biri Yeşim'in adaletini geciktiren engellerdir. Bu dosyada yalnızca 2 görevli değil, aynı zamanda kurumlar da hesap vermelidir. Kadınların yaşam hakkını korumak devletin pozitif yükümlülüğüdür. Bir kadın cinayetinin araştırılması aşamasında ortaya çıkan bu iddialar, etkili soruşturma hakkının ihlalini gündeme getirecektir. Yeşim Akbaş için adalet istiyoruz. Bu tabloyu normalleştirmeyeceğiz. Delile müdahale ettiği iddia edilenler yargı önünde hesap verene ve hakikat eksiksiz şekilde ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşindeyiz. Kadınların yaşam hakkını korumayan hiçbir uygulamaya, hiçbir usulsüzlüğe, hiçbir 'alışılmış prosedür'e boyun eğmeyeceğiz. Müvekkillerimiz, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

