Yeşim'in ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Delil karartma iddiası (2)

'DELİLEMÜDAHALE GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

Akbaş ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici, Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 polis memuru hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan kamu davası açıldığını belirtti. Bilici, hazırlanan iddianamenin olay yerinde yapılan usulsüz müdahaleleri somut delillerle ortaya koyduğunu ifade ederek, "Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri incelemesi yapılmadan önce silahın bezle sarılarak ekip aracına konulduğu, sonradan tekrar olay yerine bırakıldığı, olay yerinde kolonya dolaştırıldığı gibi eylemleri kamera görüntüleri ve tutanaklarla tespit etmiş; bu eylemlerin parmak izi gibi kritik delillerin kaybına yol açtığı kanaatine varmıştır. Şüpheli polislerin ifadelerinde çelişkiler bulunması ve bu beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıkça iddianamede yer almaktadır" diye konuştu.

Bilici, söz konusu eylemlerin sıradan bir prosedür hatası değil, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyen ciddi delil karartma iddiaları olduğuna dikkat çekerek, ana dosyada verilen beraat kararının, bu müdahaleler nedeniyle sağlıklı şekilde verilip verilmediğinin tartışmalı hale geldiğini vurguladı. Bilici, şu ifadeleri kullandı: