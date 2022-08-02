Manisa'da üzerinde ve ikametinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi 2334 sokak üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce şüpheli A.Y'nin (30) üst ve ikametinde yapılan aramada 92 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. ​​​​​​

Gözaltına alınan A.Y işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.