Manisa’daki kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre aralarında daha önce husumet olan iki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan A.İ. (40) sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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