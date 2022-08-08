Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaşehir-Salihli yolu Piyadeler mevkisinde E.B'nin kullandığı 09 AHE 759 plakalı otomobille M.T'nin (47) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan M.T, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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