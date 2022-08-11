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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA

Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Efe Küme evlerinde aralarında husumet bulunan H.Ç. (20) B.Y.(21) ve R.B.(22) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda B.Y ve R.B yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.


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