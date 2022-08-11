Manisa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Efe Küme evlerinde aralarında husumet bulunan H.Ç. (20) B.Y.(21) ve R.B.(22) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda B.Y ve R.B yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Şüpheli H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.





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