Manisa'da özel öğrencilere atlı terapi

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MANİSA (AA) - Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere atlı terapi desteği verildi.

Şehzadeler Binicilik ve Spor Kulübü'nde öğrenciler, ata bindi ve egzersiz yaptı.

Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Selcan Etyemez Uslu, özellikle otizmli bireylerin gelişiminde atlı terapinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Uslu şöyle konuştu:



"Özellikle otizmli bireyler üzerinde etkisi kanıtlanmış at binme sporu ile ilgili etkinlik düzenliyoruz. Özel çocukları at binme sporu ile buluşturuyoruz. Farklı binicilik ve spor kulüplerinde eğitimlerimiz devam edecek. Engellilerin sosyal gelişimlerini destekleyen bu tür sosyal faaliyetlere çok önem veriyoruz."

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