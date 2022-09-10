Manisa'da iş yerinde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir cep telefonu dükkanına yapılan operasyonda, gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanına operasyon düzenledi.

Ekiplerin işyerinde yaptığı aramada, 80 gümrük kaçağı tuşlu telefon, 50 kaçak cep telefon ekranı ve 100 kaçak batarya ele geçirildi.

İşyeri sahibi C.B. ekiplerce gözaltına alındı.











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