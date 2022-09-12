Yunusemre'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir bağ evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 90 uyuşturucu hap, 40 sentetik ecza, 15 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

M.K (25), D.T. (35), D.G. (17) ve V.Y. (50) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin de D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

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