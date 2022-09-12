Manisa’da park halindeki midibüsün aküsü çalındı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki midibüsün aküsü çalındı.

Yeni Mahalle Malta Caddesi üzerinde park halinde duran Rafet Y’e (55) ait midibüsten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede aracın aküsünün çalındığını tespit etti.





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