AK Parti'li Aydemir'den Akhisar ve Demirci'ye ziyaret

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MANİSA (AA)- AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Demirci ilçelerini ziyaret ederek yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Yapılan açıklamada ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akhisar'da bir dizi ziyarette bulunan Aydemir, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.



Daha sonra organize sanayi bölgesine geçen Aydemir, bölge yönetiminden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Gazi Orta Okulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ile eğitim öğretim sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydemir, Demirci'de ise Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve hastane ziyaretlerinde bulundu.







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