Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ile 27 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

27 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri de ilçeye bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi'nde bir otomobilde yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar ile 1 tabanca buldu.

Sürücü gözaltına alındı.

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