Manisa'da DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için sınav yapıldı

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MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Manisa'da, e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Turgutlu ilçesi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DENEYAP Atölyeleri sınavına, e-sınavda başarılı olan 89 lise ile 253 ortaokul öğrencisi olmak üzere 342 öğrenci katıldı.

"Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen konudaki sınavda öğrenciler, kendilerine verilen sürede tasarladıkları gemilerinin, jüri karşısında belirlenen hedefe yük taşımasını sağladı.

Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirildi.

Manisa Deneyap Atölyesi Eğitim Koordinatörü Kerem Cemal Kirep, Deneyap Atölyeleri uygulama sınavlarının 50 merkez ve 42 ilde gerçekleştiğini söyledi.

İlk oturumun 89 lise öğrencisinin katılımı, ikinci oturumun ise 253 ortaokul öğrencisi katılımı ile yapıldığını belirten Kirep, "Haziran ayında gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan öğrencilerimiz bugün burada uygulama sınavına girdi. Uygulama sınavı sonrasında başarılı olan öğrencilerimiz 3 yıl boyunca Manisa Deneyap Atölyesinde eğitim almaya hak kazanacaklar." dedi.

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