Manisa'da cami merdiveninde düşen yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cami merdiveninden düşen yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 15 Ekim'de Arda Mahallesi'ndeki Molla Şaban Camisi'ne giden Şehriban Gediktaş (70), kadınlar bölümüne ait merdivende dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gediktaş'ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

15 gün yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehriban Gediktaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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